Malazgirt ve Ahlat zafere hazır

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Türkler'eAnadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yıldönümü kutlamaları nedeniyle Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlât ilçesinde yapılan hazırlıklarda sona gelindi. 26 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla birlikte katılacağı kutlamaların yapılacağı "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 100 binden fazla bir katılımın olması bekleniyor. Malazgirt ve Ahlât'ta da kutlamaların yapılacağı alana han otağı, kıl çadırlar, cirit, güreş ve okçuluk sahaları kuruldu.. Kutlamalarda, yağlı, karakucak ve şalvar güreşleri, at biniciliği, okçuluk yarışması ve atlı okçuluk faaliyetleri yanı sıra mas güreşi, mangala oyunu yapılacak ve konserler verilecek. Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyeti üyesi olduğu Okçular Vakfı, Ahlât'ta etkinliklere yer alıp gösteri yapacak. AK Partili Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, "Geçen yılki kutlamalara 80 bin kişi katılmıştı. Bu yıl 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Azerbaycan, Gürcistan ve KKTC'den de misafirleri ağırlayacağız" dedi. Ahlât Belediye Başkanı Mümtaz Çoban "1071 ruhu yeniden canlanacak" diye konuştu.