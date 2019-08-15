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’nde yunustan fazla çöp var

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Marmara Denizi’nde yunustan fazla çöp var
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) Marmara Denizi'nde yaptığı çalışma kapsamında yunusların sayımı tamamlandı. Araştırmacılar denizdeki kirliliğe dikkat çekerek yüzen çöp miktarının yunus sayısını aştığına işaret ediyor. Deniz memelilerinin dağılım ve miktarını ortaya koymayı hedefleyen uluslararası projeler kapsamında Akdeniz, Ege ve Karadeniz'den sonra Marmara Denizi'nde yunusların sayımı tamamlandı. Yunus sayımı sırasında Karadeniz ve özellikle Marmara Denizi'nde yunustan daha fazla yüzen çöp sayıldığı açıklandı. TÜDAV ekibigeçen ay 5 gün süreyle 600 km'lik bir alanı kapsayan gözlemler sonucu 38 yunus saydı. Sefer sırasında Marmara Denizi'ndeki afalina, tırtak ve mutur gibi setase türlerinin yanı sıra, deniz çöpleri ile ilgili de veri toplandı. TÜDAV Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Arda M. Tonay, 400 adet yüzen çöp gözlemi kaydedildi. Oysaki saydığımız yunus sayısı 38" dedi.
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Marmara Denizi’nde yunustan fazla çöp var
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