Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağmur haberi! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? 16 Ağustos Cuma

Bugün ve hafta sonu havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından araştırılırken gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son dakika uyarısına çevrildi. Yayımlanan son rapor ve uyarılara göre yurdun birçok kesiminde bugün ve hafta sonu yağışlı bir hava bekleniyor. Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 16 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Meteorloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahminlerine haberimizden ulaşabilir ve illerimize göre saatlik hava durumunu buradan öğrenebilirsiniz.

İşte illerimize göre hava durumu tahminleri....