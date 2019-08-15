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Meteoroloji'den ve yağmur haberi! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? 16 Ağustos Cuma

Haftanın son iş gününde vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahminlerine göre bugünden itibaren yurdun birçok kesimi yağışlı havanın etkisi altına girecek. Özellikle Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, 'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. İşte 16 Ağustos 2019 tarihli saatlik hava durumu tahminleri ve hafta sonu için illerimize göre hava durumu raporları...

Giriş Tarihi: 16.8.2019 07:17 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 07:21
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağmur haberi! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? 16 Ağustos Cuma

Bugün ve hafta sonu havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından araştırılırken gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarısına çevrildi. Yayımlanan son rapor ve uyarılara göre yurdun birçok kesiminde bugün ve hafta sonu yağışlı bir hava bekleniyor. Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, 'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 16 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Meteorloji Genel Müdürlüğü'ne ait son tahminlerine haberimizden ulaşabilir ve illerimize göre saatlik hava durumunu buradan öğrenebilirsiniz.

İşte illerimize göre hava durumu tahminleri....

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağmur haberi! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? 16 Ağustos Cuma
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