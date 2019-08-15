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Şarampolde devrilen cip, evin duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

'un ilçesinde, kontrolden çıkan cip, devrildiği şarampolde evin duvarına çarptı. Bayram ziyaretine geldikleri yerde dehşeti yaşayan Öztürk ailesinden bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 17:00
Şarampolde devrilen cip, evin duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında, ilçeye bağlı Büyük Mahalle Lazu mezrasında meydana geldi.

BAYRAM ZİYARETİNE GELMİŞLERDİ

Bayram ziyareti için Tonya'ya gelen Osman Öztürk'ün kullandığı 61 KU 759 plakalı cip, kontrolden çıkarak, 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. Savrulan cip, yamaçta bulunan evin duvarına çarparak, durdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Osman Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralanan Bayram (46), Erkan (14), Firgane (55) ve Muhammet Altuntaş (49) ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şarampolde devrilen cip, evin duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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