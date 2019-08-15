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Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Devran Çağlar kimdir kaç yaşında nereli? ...

Döneminin ünlü şarkıcılarından olan , bugün geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Devran Çağlar’ın ölüm haberi bugün sahne alacağı mekânın sosyal medya hesabından olarak duyuruldu. Peki, Devran Çağlar kimdir? Kaç yaşında nereli?

Giriş Tarihi: 15.8.2019 19:22 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 19:22
Ünlü şarkıcı Devran Çağlar hayatını kaybetti! Devran Çağlar kimdir kaç yaşında nereli? Son dakika haberler...

Bir dönemin ünlü sanatçılarından olan Devran Çağlar'ın hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak geldi. İşletmenin sahibi Yavuz Hancı " Bugün sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. İçeri girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi.

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Çağlar, 1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy'un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti Ayrıca gerçek isminin Şeref Kolçak olduğunu ifade eden Devran Çağlar, usta oyuncu Eşref Kolçak'ın kendisinin de babası olduğunu iddia etmişti. Eşref Kolçak ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Devran Çağlar uzun yıllardır Almanya'da yaşıyor ve sahne almaya devam ediyor.

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Ünlü şarkıcı Devran Çağlar hayatını kaybetti! Devran Çağlar kimdir kaç yaşında nereli? Son dakika haberler...
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