Tepki toplayan Youtuber Fester Abdü'ye(delimine) takipçi şoku Saniyede en az 20 abone kaybediyor

Dün akşam Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea'nin kozlarını paylaştığı UEFA Süper Kupa Finali'nde sahaya atlayan Fester Abdü gecenin tepki çeken ismi olmuştu. Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Youtuber, maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak futbolcuların arasında koşmaya başlamıştı. O hareketinden sonra sosyal medyada ağır eleştiriler alan fenomen, saniye saniye takipçi kaydediyor. Fenomen saniyede en az 20 takipçi kaybı yaşıyor.



Ülke imajını sarstığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Youtuber'ın abone sayılarındaki düşüşün artacağı tahmin ediliyor.

Youtube'da yayınladığı videolarla yaklaşık 4,5 milyon abone sayısına ulaşan sosyal medya fenomeni kısa bir süre önce kazandığı rekor tazminat ile gündeme gelmişti. Instagram'da da yaklaşık 1 milyon aboneye sahip olan Ali Abdülselam Yılmaz'ın sahaya girmesinin ardından alacağı ceza ise merak konusu oldu.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan benzeri olaylarda sahaya giren kişiler hakkında ömür boyu müsabakalardan men cezası gelmişti. Karşılaşma öncesi sosyal medya hesapları üzerinden tribünlerden görüntüler paylaşan Youtuberin önümüzdeki günlerdeki açıklamaları olayı daha da aydınlatacak.

ALİ ABDÜLSELAM YILMAZ "FESTER ABDÜ" KİMDİR?

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi bölümünden mezun olmuştur. Youtube fenomeni olarak sosyal medyada sıkı bir takipçi sayısına sahip olan Fester Abdü'nün gerçek ismi ve soyadı Ali Abdülselam Yılmaz'dır