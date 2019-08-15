Yozgat Eskişehir ve Muğla’da yangın

BUGÜN NELER OLDU

Eskişehir'inSeyitgazi ilçesinde önceki gün öğleden sonra çıkan orman yangını dün sabah kontrol altına alındı. İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda başlayan yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları ve iş makinelerinin yardımıyla, karaçam ormanında etkili olan alevler çevrelendi. Sabaha kadar süren çalışmaların ardından 30 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı. Çalışmalara, çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerler ile iki yangın söndürme helikopteri ve 16 arazözün yanı sıra bölge halkı destek veriyor. Yozgat Çayıralan'da da dün orman yangını çıktı. İlçeye bağlı Avşaralan köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına, 5 arazöz, 2 greyder, kepçe, dozer, 3 itfaiye aracı ve 35 yangın işçisi ile vatandaşlar müdahale ediyor. Avşaralan Köyü Muhtarı Yusuf Kocaaslan, rüzgardan dolayı zaman zaman yangının büyüdüğünü söyledi. Muğla Milas'ın Balcılar mahallesinde dün çıkan yangına ise havadan ve karadan müdahale ediliyor.