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14 yaşındaki çocuk tatilde tacize uğradı, şüpheli gözaltına alındı

'nın Karasu ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğu, 54 yaşındaki Mehmet E.'nin tacizine uğradığını söyledi. Ailesinin şikayeti üzerine Mehmet E. polis ekiplerince gözaltına alınırken, mahalleli şüphelinin evinin önünde toplanıp, olaya tepki gösterdi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 15:02
14 yaşındaki çocuk tatilde tacize uğradı, şüpheli gözaltına alındı

Kurban Bayramı'nda Karasu'ya gelen ailenin kız çocuğu, İstanbul'a döndüklerinde, orada kaldıkları sitede, Mehmet E.'nin tacize uğradığını söyledi. Aile, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, Mehmet E.'yi yakalamak için dün Yeni Mahalle'deki evine gitti.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Olayı öğrenen mahalleli, Mehmet E.'nin evinin önünde toplanıp, olaya tepki gösterdi. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen mahalleli evin önünden ayrılmayınca, şüpheli, polis kıyafeti giydirilerek evden çıkarıldı. Gözaltına alınan Mehmet E., Karasu Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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14 yaşındaki çocuk tatilde tacize uğradı, şüpheli gözaltına alındı
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