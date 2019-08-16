BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! 16 Ağustos Cuma BİM aktüel kataloğunda muhteşem sürprizler bulunuyor

16 Ağustos BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı. Yeni haftada birçok sürpriz sizleri bekliyor… Özellikle ev hanımları tarafından yakından takip edilen kataloğu tam sayfa halinde görüntülemek için doğru yerdesiniz. Mutfak eşyaları, giyim, oyuncak ve çok daha fazlası için ilgili tarihte size en yakın marketlere gidebilirsiniz. Peki, BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ YAYINLANDI!

BİM marketler zinciri, birçok kişinin merakla beklediği yeni hafta için kataloğu yayınladı. BİM aktüel kataloğunda dev sürprizler yine sizleri bekliyor.

İşte detaylar;