Cami lojmanının çatısında yakalandı

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Konya'da, cami lojmanı çatısında görülen rakun, milli parklar görevlilerince yakalanarak demir kafes içerisinde koruma altına alındı. Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Gödene mahallesindeki Kuba Camisi'nin lojman çatısında rakun görüldüğünün haber verilmesi üzerine harekete geçti. Adrese giden görevliler, 5 günlük takip sonrasında rakunu yakaladı. Demir kafes içerisine konulan rakun, muhafaza altına alındıktan sonra yiyecek verilerek beslendi. Sevimli rakun, rehabilite edilmek için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.