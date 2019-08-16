Fast-food’a yakın oturan kişide kalp riski yüksek

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Avustralyave Yeni Zelanda'da yapılan bir çalışma, fast-food restoranlarının bulunduğu bölgelerde kalp krizinin daha çok yaşandığını ortaya koydu. Araştırmacı Tarunpreet Saluja, "Taşra veya metropol ayırt etmeksizin, çevrenizde nasıl bir gıda ortamı olduğu, sağlığınızla doğrudan ilgili. Kötü beslenmeye bağlı olarak fast-food'da bulunan aşırı tuz, trans yağ tüketimi kalp krizinde önemli bir rol oynuyor. Kalp krizi oranı, fast-food restoranlarının az bulunduğu bölgelerde daha az" diye konuştu. 3 bin 70 kişinin katıldığı çalışma sonucunda fast-food uyarsı yapan Saluje, fast-food outlet'lerinin Avustralya da dahil olmak üzere tüm dünyada yaygınlaştığına dikkat çekti.