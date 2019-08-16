Gaziyi darp edenlere tepki yağdı: elleriniz kırılsın

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ınKuzeyinde, 2000'de düzenlenen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırısındada vücuduna 34 şarapnel parçası isabet eden ve 6 ay yoğun bakımda tedavi gören ve yüzde 92 engelli kalan Gazi Ömür Karaman akraba ziyareti için Ankara'dan Bursa'ya geldi. Bursa'da, rahatsızlığı nedeniyle ayaklarını sehpaya uzatan Karaman'ı demir çubuklarla öldüresiye döven işletmeciler Ümit Tangil, Özcan Şahin ve Süleyman Şahin çıkarıldıkları Gemlik Sulh Ceza Hakimliği'nce "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de kafeteryanın işletmecisi hakkında hukuki süreç başlattı.Öte yandan hiyjen kurallarına uyulmayan ve sigortasız personel çalıştıran kafenin sözleşmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya alınarak kapatıldı.Gaziyi dövenler sosyal medyada da büyük tepki gördü. İşte tepkilerden bazıları:"Kim gazilerimize el kaldırıp darp ediyorsa, gözü dönmüş bu yaratıklar kanımız ve canımızı ortaya koyarak savaştığımız teröristler kadar aşağılık şerefsizdir.""Bunu yapanların eli kırılsın. Bu saldırı tüm gazilere yapılmıştır.Büyük cezaya çarptırılsın.Bunların teröristlerden ne farkı var?""Bunu yapanlar hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır.""Vatan haini ilan edilmelidirler.""Yapılan insanlık dışı bir olay. İnşallah yanlarına kalmaz.""Kınıyor ve gazimize geçmiş olsun diyorum.""Bunu yapanın kanından şüphe duyarım. Elleriniz kırılsın inşallah.""Bunlar, vatansız, vicdandan yoksun insanlar.Kanunen gereğini yapsınlar.""Bu ülkeyi sizin gibi Türk bayrağını ve memleketi koruyan gazilerimize borçluyuz... Gel, ömrüm yettiğince benim cumhuriyetimin, bayrağımın misafirisin. Başım gözüm üstünde yerin var. Gazilerimiz sahipsiz değil.""İnsanlıktan nasibini almamış kişiler, Allah sizi bildiği gibi yapsın. Hakkını helal et güzel kardeşim, suçlular cezasını bulur inşallah.Onlar adına biz senden özür diliyoruz, geçmiş olsun."