Gaziyi darp edenlere tepki yağdı: elleriniz kırılsın

Irak'ın
Kuzeyinde, 2000'de düzenlenen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırısındada vücuduna 34 şarapnel parçası isabet eden ve 6 ay yoğun bakımda tedavi gören ve yüzde 92 engelli kalan Gazi Ömür Karaman akraba ziyareti için Ankara'dan Bursa'ya geldi. Bursa'da, rahatsızlığı nedeniyle ayaklarını sehpaya uzatan Karaman'ı demir çubuklarla öldüresiye döven işletmeciler Ümit Tangil, Özcan Şahin ve Süleyman Şahin çıkarıldıkları Gemlik Sulh Ceza Hakimliği'nce "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de kafeteryanın işletmecisi hakkında hukuki süreç başlattı.
Öte yandan hiyjen kurallarına uyulmayan ve sigortasız personel çalıştıran kafenin sözleşmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya alınarak kapatıldı.
Gaziyi dövenler sosyal medyada da büyük tepki gördü. İşte tepkilerden bazıları:
Gazi Ahmet Aslan:
"Kim gazilerimize el kaldırıp darp ediyorsa, gözü dönmüş bu yaratıklar kanımız ve canımızı ortaya koyarak savaştığımız teröristler kadar aşağılık şerefsizdir."
Abdullah Gazioğlu:
"Bunu yapanların eli kırılsın. Bu saldırı tüm gazilere yapılmıştır.
Büyük cezaya çarptırılsın.
Bunların teröristlerden ne farkı var?"
Ali Çakır:
"Bunu yapanlar hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır."
Mehmet Ortagemici:
"Vatan haini ilan edilmelidirler."
Nihal Demiray Horasan:
"Yapılan insanlık dışı bir olay. İnşallah yanlarına kalmaz."
Gazi Tarkan Yılgün:
"Kınıyor ve gazimize geçmiş olsun diyorum."
Nafil Aksay:
"Bunu yapanın kanından şüphe duyarım. Elleriniz kırılsın inşallah."
Süleyman Zeynep Yavaş:
"Bunlar, vatansız, vicdandan yoksun insanlar.
Kanunen gereğini yapsınlar."
Osman Yılmaz:
"Bu ülkeyi sizin gibi Türk bayrağını ve memleketi koruyan gazilerimize borçluyuz... Gel, ömrüm yettiğince benim cumhuriyetimin, bayrağımın misafirisin. Başım gözüm üstünde yerin var. Gazilerimiz sahipsiz değil."
Arzu Tazegün:
"İnsanlıktan nasibini almamış kişiler, Allah sizi bildiği gibi yapsın. Hakkını helal et güzel kardeşim, suçlular cezasını bulur inşallah.
Onlar adına biz senden özür diliyoruz, geçmiş olsun."