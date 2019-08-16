Göçükten kurtuldu KOÜ’ye rektör oldu

BUGÜN NELER OLDU

Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evi yıkılan ve kızıyla 8 saat göçük altında kaldıktan sonra kurtarılan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli Üniversitesi'ne (KOÜ) rektöor olarak atandı. Hülagü deprem ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Depremde kaburgalarım kırıldı, tendonum koptu. Eşim ağır yaralandı ve ameliyat oldu. Kızım 5 yaşındaydı. Yanımızda yeğenim vardı. Savaşta bombalanmış bir şehir gibiydi. Üniversitemizden 12 hem öğretim üyesi hem de rektörlük personelimizi kaybettik. O dönemki rektör Prof. Dr. Baki Komsuoğlu'nun çabalarıyla Umuttepe Kampüsü kuruldu. 18 fakülte, 22 meslek yüksekokulu, 4 yüksekokul, enstitüleriyle orta ölçekli bir Anadolu kenti haline geldi. Öğrenci sayımız yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle 70 bine ulaştı. 10 şiddetinde depreme dayanıklı Tıp Fakültesi Hastanemiz yapıldı. Bundan sonra araştırma üniversitesi olup bir tık üst lige çıkmak istiyoruz" dedi.