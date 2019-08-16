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’da damat dehşeti: 3 ölü

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019
Isparta’da damat dehşeti: 3 ölü
Isparta'nın Yalvaç ilçesine dini nikahlı eşiyle barışmak için gelen R.D., eşi, kayınpederi ve kadın muhtarı öldürdü. Antalya'da yaşayan R.D., tartıştığı eşi ve kayınpederi ile konuşmak üzere Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyüne geldi. Konuşmak için Köy Muhtarı Ayşe Adıgüzel'den de yardım isteyen R.D., eşi A.A. ve kayınpederi O.A.'nın yanına gitti. Konuşma sırasında yaşanan tartışmada damat R.D., eşi A.A., kayınpederi O.A. ve köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i silahla öldürdü. Olayın ardından kaçan R.D.,yaklaşık 40 dakika sonra Gelendost ilçesi sınırlarında jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Isparta’da damat dehşeti: 3 ölü
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