Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kalp krizinden eşini kaybeden kadın intihar etti

Kalp krizinden eşini kaybeden kadın etti

'ın Ergene ilçesinde, geçiren eşi Yüksel D.'yi (61) kaybeden Fatma D. (52), ekmek bıçağıyla bileklerini keserek, yaşamına son verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 19:21 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 19:43
Kalp krizinden eşini kaybeden kadın intihar etti

Ergene'nin Ulaş Mahallesi'ndeki Kartal Sokak'ta yaşayan Yüksel D., Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 11 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eşinin ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan, 2 çocuk annesi Fatma D., her gün mezarına gitti. Eşinin acısına dayanamadığı belirtilen Fatma D., bugün evinin bahçesinde yalnızken, ekmek bıçağıyla bileklerini kesti.

Olayı gören komşularının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Fatma D.'yi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Fatma D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Fatma D.'nin intiharında kullandığı bıçağa el koyulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalp krizinden eşini kaybeden kadın intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN