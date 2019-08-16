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Suç makinesi kadın mangal başında parmak arası terlikleriyle yakalandı

'da 22 ayrı suçtan hakkında 48 yıl hapis cezası bulunan kadın, parmak arası terlikleriyle mangal başında yakalandı. Polisin kendisini takip ettiğini anlayıp kaçmaya çalışan A.A'yı gözaltına alan ekipler, emniyetteki işlemleri tamamlayarak savcılığa sevk etti. AA, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 19:27 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 19:47
Suç makinesi kadın mangal başında parmak arası terlikleriyle yakalandı

22 ayrı hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 48 yıl 6 ay 10 gün hapis ve 2 bin 400 lira para cezası bulunan A.A. (26) isimli kadın, Kent Ormanı'nda mangal başında yakalandı.

Kadının hareketlerinden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kadını bir süre takip etti.

Kendilerini fark eden kadının kaçmaya çalıştığını anlayan ekipler, suç makinesi kadına fırsat vermeden, A.A'yı parmak arası terlikleriyle mangal başında gözaltına aldı.

Gözaltına alınan A.A. emniyetteki ilk işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Suç makinesi kadın mangal başında parmak arası terlikleriyle yakalandı
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