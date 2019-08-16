Yıkılan Sakarya yeniden kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Marmara?Depremi'nin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen deprem, sel, yangın gibi her türlü afete karşı tedbirlerini artırmayı sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güneşler Mahallesi'ndeki 17 dönümlük alanda "Afet Eğitim Merkezi" kurulması için çalışma yürütüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliği halinde projeyi hazırlayan belediye, bu eğitim merkezinde 7'den 70'e herkese eğitim vermeyi hedefliyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şunları söyledi:Çok acılı günler yaşadık. Şehrimizin suyunu getirdik yok olan kanalizasyon şebekesi için çalıştık.Şehri daha güvenilir, daha emin olan bölgelere taşıma konusunda çalışma yaptık. O zamanlarda köy olarak geçen Camili, Karaman ve Korucuk mahallelerimize çok ciddi yerleşim oldu. İsmi de Yenikent. Yani yeni bir Sakarya kurulmuş oldu.Yeni yerleşim bölgesinde daha fazla sosyal donatı alanı oluşturmak için yoğun çalıştık. Türkiye'de tek olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni oluşturduk. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası burada gerçekleşecek.