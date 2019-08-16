Yolu ıslatan su polisi şehit etti

İSTANBUL Sancaktepe'de bir polis memuru, ağaçların sulanması sırasında karayoluna akan suyun zemini kayganlaştırması sonucunda motosikletiyle kaza yaptı ve görev şehidi oldu. Kaza önceki akşam saat 21.00 sıralarında İstanbul Sancaktepe TEM bağlantı yolu Samandıra mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaçların sulanması sırasında karayoluna akan suyun zemini kayganlaştırması sonucu bölgeden motosikletiyle geçen trafik polisi Ali Ulaş görev sırasında seyir halinde bulunduğu motosikletiyle kontrolünü kaybetti. Kazada ağır yaralanan polis memuru Ali Ulaş, Kartal Lütfi Kırdal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da hastaneye giderek kazayla ilgili bilgi aldı ve şehit polisin yakınlarıyla görüştü. Şehit polis memurunun cenazesi, dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a götürüldü.



MOTOSİKLETLER RİSK ALTINDA

İSTANBUL'DA yol kenarında fıskiyelerden yola akan su sürücüler için ölüm tuzağına dönüşüyor. Uzmanlar, bu durumun özellikle motosiklet sürücüleri için büyük tehlike oluşturduğunu kaydediyor. İleri sürüş Uzmanı Murat Günarslan, motosikletler daha büyük risk altında olduğunu belirterek, "Çimlerin sulanmasının bu tehlike göz önüne alınarak, düzenlenmesi lazım" dedi. DHA

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