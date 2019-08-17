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8 ilde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 17.8.2019
KOCAELI'NIN Gölcük ilçesi merkezli 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 45 saniye süren 7.4 şiddetindeki depremde 17 bin 480 kişinin ölümüne, on binlerce kişinin yaralanmasına neden olurken, 244 bin 383 bin ev ve iş yeri hasar gördü. 1939'da gerçekleşen Erzincan Depremi'nden sonra Türkiye tarihinin 2. En büyük Depremi olan Gölcük Depremi'nden en çok ağır hasar alan il yüzde 48'lik oranla Kocaeli, yüzde 29 ile Sakarya ve yüzde 14'lük ile Yalova oldu. Kocaeli'de 9 bin 477, Sakarya'da 3 bin 890, Yalova'da 2 bin 504, İstanbul'da 981, Bolu'da 271, Bursa'da 268, Eskişehir'de 86 kişi, Zonguldak'ta 3 kişi hayatını kaybetti. İHA
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8 ilde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti
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