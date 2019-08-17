Baba ile oğlu boğularak can verdi

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de yüzmek için denize giren baba-oğul, akıntıyla açığa sürüklenerek boğuldu. Olay, akşam üzeri merkez Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde meydana geldi. Ümit Kıyak, oğlu Kadir (9) ve ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki yeğeni ile denize girdi. Bir müddet sonra akıntıya kapılan aile, açıklara doğru sürüklendi. Vatandaşlar, ismi öğrenilemeyen çocuğu baygın halde kıyıya çıkarıp, baba ile oğlunun kurtarılması için polisten yardım istedi. 12 yaşındaki çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, baba-oğulun cansız bedenlerine ulaşırken, sahile gelen yakınları ise gözyaşı döktü.