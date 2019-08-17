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Babasını öldürüp yaylaya gömmüş

Giriş Tarihi: 17.8.2019
Babasını öldürüp yaylaya gömmüş
Konya'da 44 gündür kayıp olan Hacı C.'nin (55), oğlu Yusuf C. (19) tarafından öldürülüp, yaylaya gömüldüğü ortaya çıktı. Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Apasaraycık baraj göletinde 13 Temmuz'da Hacı C.'ye ait otomobil bulundu. Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığı öğrenilen Hacı C.'nin cesedine otomobilde ve gölette rastlanmadı. Soruşturma sonucunda gözaltına alınan Hacı C.'nin oğlu Yusuf C. (19) babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesindeki Boyalı Yaylası'na gömdüğünü itiraf etti. Kazıda Hacı C.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yusuf C.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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Babasını öldürüp yaylaya gömmüş
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