Belçika’dan düğüne gelen Gamze maganda kurbanı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Kırşehır'debir düğünde maganda kurşununun isabet ettiği gurbetçi kız yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde muhtar Bayram Zengin'in oğlu için düzenlenen sünnet düğününde, maganda kurşununun isabet ettiği muhtarın yeğeni Gamze Boynuince (21) hayatını kaybetti. Köy muhtarı ile bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına aldı. Genç kız dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Boynuince'nin ailesiyle Belçika'da yaşadığı, tatilini geçirmek ve sünnet düğününe katılmak için Kırşehir'e geldiği öğrenildi.