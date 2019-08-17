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Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı son yolculuğuna uğurlandı! ?

Arabesk ve fantezi müziğinin 90’lı yıllardaki en önemli temsilcilerinden olan , ’de kaldığı rezidansta geçtiğimiz günlerde ölü bulunmuştu. Kalp krizi sonucu öldüğü açıklanan ünlü sanatçının cenazesi İçmeler Yen Cami’de kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Peki, ? Devran Çağlar kaç yaşında nereli? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 17.8.2019 21:21 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 21:22
Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Devran Çağlar son yolculuğuna uğurlandı! Devran Çağlar kimdir?

Gerçek adı Mustafa Dağlar olan Devran Çağlar, geçtiğimiz gün Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulunmuştu. Kalp krizi sonucu öldüğü açıklanan ünlü ismin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan uçakla, Muğla'ya getirildi. Devran Çağlar'ın cenazesi, İçmeler Yeni Cami'de kınan öğle namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Peki, Devran Çağlar kimdir? Devran Çağlar kaç yaşında nereli? İşte bu soruların yanıtları…

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Devran Çağlar'ın cenazesine, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, annesi Mihriban ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye sanat camiasından katılım olmazken, annesi tabut başında gözyaşı döktü.

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Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Devran Çağlar son yolculuğuna uğurlandı! Devran Çağlar kimdir?
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