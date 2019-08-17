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Dramla başlayıp başarıyla devam eden bir hayat: Eyüpsultan Yemcisi

… Nam-ı diğer ‘Güvercinlerin Ağabeyi’… Eyüpsultan Meydanı’nda onu tanımayan yok. 7.5 metrekarelik bir yem dükkânının sahibi. Buraya kadar her şey normal. Ama onu diğer yemcilerden farklı kılan bir hikâyesi var. Gözyaşları içinde anlattı tüm geçmişini. ‘Yolculuğum yetimhanelerde başladı. Eyüpsultan’ı evimiz bildik’ diyen Ramazan Okay, zorluklarla dolu mücadelesini, güvercinlere olan sevdasını ve örnek olacak girişimcilik başarısını anlattı.

Giriş Tarihi: 17.8.2019 17:18
Dramla başlayıp başarıyla devam eden bir hayat: Eyüpsultan Yemcisi Ramazan Okay

'Güvercinlerin Ağabeyi' , Eyüpsultan Meydanı'nın sevilen esnaflarından sadece bir tanesi. 7.5 metrekarelik bir yem dükkânı var. Alandaki yaklaşık 2 bin kuşu yemlemek isteyen vatandaşlar, Ramazan Okay'dan 2 TL'ye buğday ya da mısır alıyor. Yemlemek için oluşturulan alanda kuşların karnını doyuruyor. Okay, buğday için 'öğle yemeği', mısır için 'baklava' diyor ve kuşların mısırı daha çok sevdiğini ekliyor. Günde 200-250 bardak yem sattığını belirten Okay'ın hikâyesi de bir hayli ilgi çekici.

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Dramla başlayıp başarıyla devam eden bir hayat: Eyüpsultan Yemcisi Ramazan Okay
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