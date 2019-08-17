Dramla başlayıp başarıyla devam eden bir hayat: Eyüpsultan Yemcisi Ramazan Okay

'Güvercinlerin Ağabeyi' Ramazan Okay, Eyüpsultan Meydanı'nın sevilen esnaflarından sadece bir tanesi. 7.5 metrekarelik bir yem dükkânı var. Alandaki yaklaşık 2 bin kuşu yemlemek isteyen vatandaşlar, Ramazan Okay'dan 2 TL'ye buğday ya da mısır alıyor. Yemlemek için oluşturulan alanda kuşların karnını doyuruyor. Okay, buğday için 'öğle yemeği', mısır için 'baklava' diyor ve kuşların mısırı daha çok sevdiğini ekliyor. Günde 200-250 bardak yem sattığını belirten Okay'ın hikâyesi de bir hayli ilgi çekici.