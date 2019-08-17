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'de minibüs kafeteryaya girdi: 2 yaralı

'de minibüsün kontrolden çıkarak bir kafeteryaya girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Minibüsün iş yerine girmesi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2019 07:57

Alınan bilgiye göre, Barış Sadık idaresindeki 81 AN 253 plakalı minibüs, D-655 Düzce -Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda, yol kenarındaki kafeteryaya girdi.

Kazada, sürücü Sadık ve minibüste bulunan Alaaddin Yıldız yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anında kafeteryada oturan 4 kişilik aile yara almadan kurtuldu.

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Düzce'de minibüs kafeteryaya girdi: 2 yaralı
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