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Eniştesi ve yeğenini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Giriş Tarihi: 17.8.2019
Tunceli'de? Çetin Yıldız (35), tartıştığı eniştesi Müslüm Güneş (55) ile oğlu Engin Güneş'i (31) öldürüp, intihar etti. Olay sırasında iki tarafın bir akrabası da yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Hozat ilçesinde meydana geldi. Çetin Yıldız ile eniştesi Müslüm Güneş arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Çetin Yıldız, kavga sırasında av tüfeğiyle ateş ederek eniştesi Müslüm ile oğlu Engin Güneş'i öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Kavgayı ayırmaya çalışan ve iki tarafın akrabası olduğu öğrenilen Şirin Güneş ise ağır yaralandı.
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Eniştesi ve yeğenini öldürüp aynı silahla canına kıydı
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