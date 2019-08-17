Göç yolunun kahramanları

Avrupa'dan Afrika'ya göç eden binlerce leylek, geçtiğimiz günlerde Pelitören, Karacalar, Derecikören mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kondu. Durumu fark eden vatandaşlar, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, leyleklerin ölmemesi için elektrikleri kesti. Yaklaşık 12 saat boyunca kesinti yaşayan mahalle sakinleri, leyleklerin göç yollarına devam etmesinin ardından elektriğe kavuştu. Her yıl yaşanan leylek göçünün kısa süreliğine mola yeri olan Sındırgı'ya bağlı Pelitören, Karacalar ve Derecikören Mahalleleri'nde yaşanan elektrik kesintisi önce şaşkınlıkla karşılandı.

Hava sıcaklığının 40 derecelere çıktığı bölgede Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların kurban etlerinin bozulacağı kaygısıyla köylüler muhtarların kapısına dayandı önce. Kesintinin nedenini öğrenince vatandaşları bilgilendirdiklerini söyleyen Derecikören Mahalle Muhtarı Mustafa Az, "Yurt içinden ve dışından tanıyan, tanımayan birçok vatandaşımızdan tebrik telefonları aldık. Bize, 'Siz göç yolunun kahramanlarısınız' diyerek tebrik ettiler" diye konuştu. Pelitören Mahalle Muhtarı Murat Kandemir, kesintinin Kurban Bayramı sonrasına denk geldiğini ve kurban etlerinin bozulduğunu belirterek "Etlerimiz bozulsa bile leyleklere, canlılara asla zarar verilmemeli" dedi. Karacalar Mahalle Muhtarı Arif Anar ise "Durum anlaşılınca kimseden ufak bir tepki gelmedi. Tam tersi vatandaşlarımız ellerinde telefonlar, fotoğraf makinalarıyla leyleklerin göç bölgesine gidip bu anı ölümsüzleştirdiler" dedi.



'3 AY İNŞAAT BİLE DURDU'

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, bölgede yaşayan vatandaşların bu konuda da hassas olduğunu belirterek "Akşam 17.00 sularında gelip, sabaha karşı 05.00 sularında gittiler. Konakladıkları yer ormanlık alan ve yaklaşık 10 km uzunluğunda bir bölge. Bu konuda hassasız. Daha önce de eski belediye binamızın yıkılıp, yeniden yapılma sürecinde müteahhitle özel pazarlık yapmıştım. Eski binanın üzerinde yuvası bulunan leylek için ihaleyi üç ay beklettim. Leylek göç ettikten sonra yeni bina için süre koyduk. Sındırgı'nın sembolü olan leylekler bizim ayrılmaz bir parçamız olmuştur" diye konuştu.