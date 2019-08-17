Görme engelliyi trende darp ettiler

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'na binen görme engelli Süleyman Tamer Dinçgör, trende tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. İddialara göre 63 yaşındaki panik atak hastası görme engelli Süleyman Tamer Dinçgör, 21 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Gebze'de banliyö trenine bindi. Osmangazi durağı mevkiinde yanına yaklaşan kimliği belirsiz, 25-30 yaşlarındaki bir erkek, "Seni bu trenden atarım l.n" dedi. "Sen kimsin de beni buradan atıyorsun" yanıtını veren Dinçgör'ün sol göğüs hizasına öldürücü bir darbe vuran saldırgan daha sonra kayıplara karıştı. Acı içinde kıvranan Dinçgör'ün yardımına diğer yolcular koştu. Tren durduruldu. Gönüllü bir şekilde avukatlığını üstlenen Tuncay Özcan ile birlikte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olan Dinçgör, kendisiyle ilgilenileceğini söyleyen güvenlik görevlilerinin de ilgisiz kaldığını ileri sürdü. Olay anına ait güvenlik kamerası kaydının mutlaka olacağını ifade eden Dinçgör, saldırganın yakalanmasını ve demiryolları personelinin de soruşturulmasını istedi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırıyla ilgili incelemesinin sürdüğü bildirildi.

Ayşe Zuhal ŞAHİN