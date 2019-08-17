Kanserle savaşıyor, beyni koruyor

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Türk mutfağında da önemli bir yere sahip olan tahin, barındırdığı yüksek besin değeri sayesinde sağlığı koruyor ve hastalıklara karşı savaşıyor. Çok sayıda vitamin, minarel ve yararlı bileşen içeren soframızdan eksik etmediğimiz bu besin, bedeni güçlendiriyor. Fosfor ve manganez bakımından zengin olan tahin, kemik sağlığını koruyor. Antioksidan kaynağı olan tahin, karaciğer hasarlarına karşı savaşıyor. Çalışmalar ayrıca tahinde bulunan bileşenlerin tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riskini azalttığını gösterdi. Tahin, antibakteriyel özelliği sayesinde bakterilerden anti-inflamatuar bileşenler sayesinde ise iltihaplardan koruyor, ağrıları hafifletiyor.Yapılan çalışmalara göre, antioksidan bakımından zengin olan ve özellikle içerdiği Sesamin maddesi sayesinde tahin, bazı kanser türlerine karşı savaşıyor. Tahindeki bileşenler, kolon, akciğer, karaciğer ve meme kanseri hücrelerinin yok olmasını destekliyor. Ayrıca tümör büyümelerini de yavaşlatıyor. Bazı çalışmalar ise, tahinin beyin sağlığını koruduğu ve demans gibi nörolojik hastalıklara yakalanma riskini azalttığı görüldü.