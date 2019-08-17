Kimse Bilmez oyuncularından tatil dönüşü trafik mesajı

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atv'de salı günleri yayımlanan Kimse Bilmez dizisi oyuncuları, Kurban Bayramı tatili sonrası evlerine dönmek için yola çıkan herkesi dikkatli olmaları konusunda uyardı. Milyonlarca kişinin beğeniyle izlediği 'Kimse Bilmez' oyuncuları, özellikle uykusuz ve emniyet kemeri takmayan vatandaşlara seslendi. Sosyal sorumluk mesajlarına, çektikleri kısa video ile katılan dizi oyuncularından Burak Serdar Şanal (Pilot) ve Timur Ölkebaş (Vedat) da emniyet kemerinin önemine vurgu yaptı. Videonun içeriğinde ise, acelesi olan Pilot arabaya binerek Vedat'a gaza basmasını söylüyor. Bunun üzerine bayram dönüşü yolların kalabalık olduğunu söyleyen Vedat, dikkatli olamalarını ve herkesi düşünerek araç kullanmaları gerektiğini belirtiyor. Bu uyarıyı dikkate alan Pilot ise hemen emniyet kemerini takarak yola devam ediyor. Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği dizide dram, aksiyon ve macera hız kesmeden devam ediyor. Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut'un üstlendiği, başrollerini; Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizi atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kurdu.