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Kına gecesinde tüfekle vurulan 7 kişi hastanelik oldu!

'un Çarşamba ilçesinde bir kına gecesinde kız tarafı ile erkek tarafı arasında çıkan kavga kanlı bitti. Samsun'da kına gecesindeki kavgada kullanılan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1'i çocuk, 4'ü kadın toplam 7 kişi vurularak hastanelik oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 08:31
Kına gecesinde tüfekle vurulan 7 kişi hastanelik oldu!

Samsun'da kına gecesindeki kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1'i çocuk, 4'ü kadın toplam 7 kişi vurularak hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Taşdemir Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kına gecesinde kız tarafı ile erkek tarafı arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu düğün yerinde bulunan Taner Kuytu, Melek Kuytu, Ferat Karabaş, Asiye Yıldırım, Emine Turan, Buse Cengiz ve Kerim Er adlı çocuk çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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