Köpek dövüşü kavgasında komşusu ve oğlunu öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Tokat'ta, köpeklerin dövüşmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada İbrahim Kayışkıran (59) ile oğlu Yusuf Kayışkıran (30) av tüfeğiyle öldürüldü. Şüpheli Hacı Mustafa G., gözaltına alındı. Olay, önceki akşam saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Kapıağzı köyünde yaşandı. Uzunoğlu mahallesinde komşu olan Kayışkıran ile Hacı Mustafa G. (46) arasında köpeklerin dövüşmesi nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hacı Mustafa G., İbrahim ve oğlu Yusuf Kayışkıran'a av tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralı baba-oğul kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüheli Hacı Mustafa G. ise gözaltına alındı.