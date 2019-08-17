Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 17 Ağustos

'den İstanbul için son dakika sağanak yağış ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 17 Ağustos

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Böylelikle, hafta sonunda gerek arkadaşlarıyla gerekse ailesiyle dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu da cevabına ulaşmış oldu. Meteoroloji, İstanbul için beklenen yağış hakkında bilgi verirken; oluşabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi konulara da dikkat çekti. Kuzey kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağını açıklayan kurum, Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun birçok kısmında gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini duyurdu. Öte yandan, saatlik İstanbul hava durumu bilgisi de açıklandı ve sağanak yağışların görüleceği zaman dilimi de aktarıldı. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, yağışlar ve sıcaklık değerleri hakkında bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.8.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 08:04
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 17 Ağustos

İstanbul için beklenen yağış yaklaşıyor... Genel Müdürlüğü, Batı bölgeleri başta olmak üzere yurt geneline ilişkin son dakika ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Hafta sonunun gelişi ile beraber çeşitli planlar yaparak dışarı çıkmayı düşünen vatandaşların yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu da MGM tarafından yanıtlanmış oldu. Gün içerisinde beklediği hava durumu değerlerini resmi internet sitesi üzerinden yayımlayan kurum, kuzey kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağını belirtti. Öte yandan, Marmara'da İstanbul başta olmak üzere birçok il için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 17 AĞUSTOS

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından saatlik bilgiler ile Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir; İstanbul başta olmak üzere birçok il için beklenen sağanak yağışlar hakkında kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 17 Ağustos
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN