Polis kameralardan tespit etti: Drift atan magandaya gözaltı

Vatandaşlar tarafından videoya kaydedilen olay, önceki gün İstanbul Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi üzerinde meydana geldi. Bir trafik magandası, aracıyla 1. Cebeci Caddesi üzerinde "Drift" yaparken görüntülendi. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri olayla ilgili soruşturma açtı ve inceleme başlattı. Sürücünün, aracıyla defalarca caddede dönerek "Drift" yaptığı olay yeri ve çevresindeki kameraların görüntüleri ve vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler detaylı bir şekilde polisler tarafından incelendi.

Trafik magandasının yoldan geçen diğer araçların sürücülerini de tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Sürücünün açık kimliği tespit edildi ve 23 yaşındaki trafik magandası Musa A., İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" ve "Drift Yapmak" gerekçesiyle yasal işlem yapılan trafik magandası Musa A. işlemleri için en yakın Polis Merkezi'ne teslim edildi.

LASTİK PATLATAN ÜÇ KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan İstanbul Emniyeti, önceki gece saat 05.30 sıralarında Güngören İlçesi Çalışlar Sokak üzerinde park halinde bulunan beş aracın lastiklerini kesen üç şüpheliyi de yakaladı. Yakalanan şüphelilerin aynı gece Güngöen'de Serkan K. isimli bir kişinin silahla yaralanması olayını gerçekleştiren şüpheliler oldukları tespit edildi. İddialara göre farklı suçlardan ötürü suç kayıtları bulunan ve olay gecesi aşırı derecede alkollü olduklarını ifade eden şüpheliler, Serkan K.'nın yaralanması ve lastikleri bıçakla kesme olaylarını hatırlamadıklarını ifade etti.