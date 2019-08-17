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Şaşkına çeviren olay! Karşısında görünce çığlık attı

Antalya'da, balkondan girdiği evde uyuyan E.Ç.'nin üzerindeki örtüyü çeken ve kadının çığlık atmasıyla kaçan Y.Ç., polis ekiplerince seraların arasında yakalandı.

Giriş Tarihi: 17.8.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 17:12
Şaşkına çeviren olay! Karşısında görünce çığlık attı

Olay, saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi 1907 Sokak'ta meydana geldi. Mahallede devriye görevi yapan asayiş ekipleri, birinin sokakta koşarak, mahalledeki seralara doğru gittiğini fark etti.

Peşine düşen ekipler, adının Y.Ç. olduğu belirlenen kişiyi kısa sürede yakaladı. Y.Ç.'nin, mahalledeki 2 katlı eve balkondan girdiği, uyuduğu belirtilen E.Ç.'nin üzerindeki örtüyü çektiği sırada kadının çığlık atması üzerine paniğe kapılıp, kaçtığı ortaya çıktı.



'AMACIM HIRSIZLIK DEĞİLDİ'

Gözaltına alınan Y.Ç.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Yoklama kaçağıyım. Polisi görünce eve saklanmak istedim. Amacım hırsızlık değildi; ancak evin sahibi çığlık atınca kaçtım" dediği öğrenildi.

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Şaşkına çeviren olay! Karşısında görünce çığlık attı
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