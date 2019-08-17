Serkan’ı uğurladık

Memleketi Rize'de 14 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü muhabiri Serkan Bayraktar'ın cenazesi, Sapanca Göl Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Anne Hatice Bayraktar, evlerinin bahçesindeki oğlunun cenazesini son kez görmek için yakınlarının kollarında güçlükle tabutun başına geldi. Hatice Bayraktar tabuta bakıp, gözyaşlarıyla dokundu. Dualar edilip, helallik alınmasının ardından Bayraktar'ın cenazesi, sevenlerinin omzunda Yeşil Cami'ye getirildi. Trabzonspor taraftarı olan Serkan Bayraktar'ın tabutunun üzerine takımının forması konuldu. Bayraktar'ın kardeşleri ise taziyeleri kabul etti. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Sabah Gazetesi yöneticileri, Bayraktar'ın meslektaşları, yakınları ve çok sayıda arkadaşları katıldı. Cenaze namazının ardından Serkan Bayraktar, Kemer Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

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