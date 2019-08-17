Türk denizleri BM'de sergilenecek

8333 kilometrelik kıyı şeridinin yanı sıra denizdeki 462 bin kilometrekarelik alanı bulunan Türk denizleri, 193 ülkenin üye olduğu BM'de bir sergi ile anlatılacak. Denizlerimizin korunması için çalışmalar yapan vakfın hazırladığı 34 fotoğraftan oluşan "Türkiye Denizlerini Keşfedelim" isimli sergi, BM'nin New York'taki merkezinde ziyarete açılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı BM Daimi Temsilciliği'nin himayesinde açılacak sergi, 100'den fazla ülke temsilcisinin katılacağı Hükümetler Arası Açık Denizlerin Korunması ve Yönetimi Konferansı'na denk getirildi. 19- 23 Ağustos tarihleri arasında açık kalacak sergi de Türkiye'nin dört denizini temsil eden 50X70 santimetre boylarındaki fotoğraflar dünyanın çeşitli yerlerinden gelen BM temsilcilerinin dikkatini çekmek için kullanılacak. Sergide, Türkiye denizlerinde halen pek çok canlının yaşadığı ve korunması için bilim insanlarının elinden gelini yaptığının altı çizilecek.

Uluslararası enerji arayışlarıyla gündeme gelen Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yaptığı bilimsel koruma çalışmaları da örnekleriyle sunulacak. 2002 yılında Fethiye'de bir kaşalot balinasının nasıl kurtarıldığı, yıkılarımızda küresel iklim değişikliğinden etkilenen deniz canlıları, sahillerimize kadar gelen yabancı istilacı türler, koruma altındaki köpekbalıkları, ekosistemin vazgeçilmezi deniz çayırları ve nesli tükenme tehlikesinde geçiren orfozlar sergide görülebilecek fotoğraflardan bazıları. Mavi ekonomi için önemli balık çiftlikleri ve kadın balıkçılar serginin iddialı öğelerinden. Hayalet avcılığın yanı sıra okyanuslarda gittikçe artan plastik kirliliği konusunda TÜDAV'ın çalışmaları da sergide anlatılacak.

DOĞU AKDENİZ İMAJIMIZA KATKI SAĞLAYACAK

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk: Sergi, son zamanlarda artan Doğu Akdeniz'de ki enerji arayışıyla ilgili tartışmalarda Türkiye'nin imajına katkı sağlayacak. Ayrıca, beş deniz bilimleri uzmanımız, New York'ta açık denizlerin korunması ve yönetimi konferansında değişik projeler için görüşmelerde bulunacak.

Türkiye'nin seçkin deniz ve sualtı fotoğrafçılarının eserlerinden oluşan sergi; THY, Dışişleri Bakanlığı, Deniz Ticaret Odası, MarinPark ve Fairy markaları tarafından destekleniyor. 19 Ağustos'ta yapılacak açılışa diplomatlar, bilim insanları, gazeteci ve yazarlar ile ABD'de yaşayan Türklerin katılması bekleniyor. BM'nin deniz ve okyanus gündemiyle uyumlu olarak TÜDAV, koruma alanlarının oluşturulması ve biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışan tek akademik sivil toplum kurumu.