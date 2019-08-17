Yaban mersini gece görüşünü artırıyor

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de yayın yapan Helathyline sitesi, ortaçağdan bu yana tıbbı amaçlı kullanılan yaban mersininin bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarını haberine taşıdı. Antioksidan ve vitamin bakımından zengin olan bu bitki hastalıklara karşı vücudu koruyor. Bazı çalışmalar, yaban mersininde bulunan bileşenlerin görme fonksiyonunu geliştirdiği ve özellikle de gece görüşünü arttırdığı belirlendi. Antienflamatuar özelliklere sahip bitki, iltihaplarla savaşarak bazı hastalıkları önlüyor. Yabanmersini, kan şekerini düşürmede tedavi amaçlı kullanılabiliyor. K vitamini içeren yaban mersini, belli ölçüde kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalp krizi ve felç riskini azaltıyor. İleri yaş yetişkinlerde beyin fonksiyonlarını iyileştiren yaban mersini, zararlı bakterilere karşıda savaşıyor.