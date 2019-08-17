Yalova Armutlu'da birer gün ara ile kadın ve erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Armutlu ilçesinde, ormanlık bölgeye giden yol üzerinde Çınardere mevkinde terk edilmiş bir araçta Emrah K. (36) isimli kadının cesedi bulundu. Aracın arka koltuğunda bulunan cesedin üzerinin örtüldüğü görüldü. Cesedin uzun süredir burada bulunduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri ve savcının incelemesinin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İki kurşunla kadının sol göğüs bölgesinden vurulduğu öne sürüldü.





300 METRE İLERİDE İNTİHAR

Ertesi gün bölgede inceleme yapan emniyet ekipleri, aracın bulunduğu yerin 300 metre ilerisinde derelik alanda ağaca asılı bir erkek cesedi tespit etti. Armutlu Belediyesi tarafından derelik alana yol açıldıktan sonra yapılan incelemede, ağaca bağlı iple adamın asıldığı ve boynunun kırılarak öldüğü belirlendi. Cesedin yanında ise bir adet tabanca bulundu.





SEVGİLİ OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

İki kişinin ölümünün aynı gün gerçekleştiği tahmin edilirken, yapılan araştırmada Rüstem T. (47) ile Emrah K.'nin bir süredir ilişkilerinin olduğu iddia edildi. Kadının daha önce eşinden boşandığı, Rüstem T.'nin ise ailevî ve maddi problemler yaşadığı öne sürüldü. İki ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Rüstem T.'nin intihar ettiği yerde bulunan tabanca da balistik inceleme yapılmak üzere kriminale gönderildi. Olayla alakalı geniş çaplı soruşturma sürüyor.