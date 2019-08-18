Afet planlaması değişiyor

Türkiye, dünyanın birçok ülkesinde son yıllarda etkileriyle hissedilen iklim değişiklikleri ve ardından gelen doğal afetler noktasında kolları sıvadı. Orman yangını, hortum, toprak kayması ve son olarak Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan büyük sel felaketlerine karşı uzun süredir konuşulan afet stratejisinde değişikliğe gidiyor. Mevsimsel değişimlere karşı hazırlanan yeni afet stratejisiyle riskli alanların 'afet takvimi' ve yaşanacak riskler tespit ediliyor. Bu tespitlerle Türkiye hem can-mal kaybının önüne geçecek hem de tüm dünyada artan doğal afetlere karşı öncü çalışmalarla önlemini alacak. Konuyla ilgili bir süredir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılay'ı yoğun çalışmalar yürütüyordu. Türk Kızılay'ı yeni bir strateji planını tamamlamak üzere. SABAH'ın ulaştığı yeni afet ile mücadele strateji planı, eylül ayında 81 ilde devreye girecek. İşte yeni stratejinin detayları:

Kızılay, Türkiye'nin 7 bölgesini yeni koşullara göre analiz etti, afet risk haritaları çıkardı. Toplum temelli bir afet yönetimi modeline geçiliyor. Afet risklerinin tespit edilerek azaltılması üzerine çalışmalar hazırlanıyor.

Kızılay gönüllüleri, anaokullarına kadar gidip, afetle mücadele konusunda eğitimler verecek. Karadeniz'de sel ve toprak kaymaları, Akdeniz'de orman yangını ve yağışlar, İç Anadolu'da tarla köy yangınları ve rüzgarlarına karşı çalışmalar yürütülecek. Akdeniz, Doğu-Güneydoğu Anadolu, Marmara, Ege'ye özel deprem programı hazırlanıyor.

Kızılay beslenme ve barınma ile birlikte sağlık, lojistik, hijyen gibi birçok hizmet kümelerinin içinde yer aldığı bir müdahale yapacak. Artık sahada eğitimden geçirip, sertifikalandırılan afet uzmanları sahada olacak.

Her mevsimde oluşan farklı afetlere karşı revizyon yapılıyor. Afet takvimi ve bölgesel risk haritaları ile her bölgenin yeniden özgün kapasitesi çıkarıldı. Aşırı yağış, rüzgar kaynaklı hortumlar, kıyı bölgelerde sel ve hortumlara odaklanılacak. Toplumda liderlik yapan öğretmenler, imamlar, muhtarlar gibi farklı meslek grupları ile afet alanında çalışan STK'ların risk azaltma, müdahale ve iyileştirme alanlarında katılımları sağlanacak.

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