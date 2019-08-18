Bomba değil piknik tüpü yaptı

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İstanbul Sancaktepe'de bir dairede piknik tüpü patladı. Patlamanın şiddetiyle dairenin dış duvarı yıkıldı. Bir kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamada bir araç da zarar gördü Olay, İstanbul Sancaktepe'ye bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan altı katlı bir binanın 5'inci katında Hasan Öner'e ait dairede dün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İlk tespitlere ve iddiaya göre; paniğe yol açan patlama söz konusu dairede piknik tüpünün patlaması sonucu yaşandı. Patlama nedeniyle dairenin duvarı yıkıldı ve pencereleri yere düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada bir kişi hafif şekilde yaralandı ve tedavi edildi. Patlamada, sokakta park halinde bulunan bir araç da zarar gördü. Patlamanın yaşandığı bina ile söz konusu binanın yan tarafından bulunan bir diğer bina tedbir amaçlı olarak polis tarafından boşaltıldı. Belediye ekipleri tarafından bina mühürlendi. Daire sahibi Hasan Öner polis eşliğinde patlamanın meydana geldiği daireye girerek özel eşyalarını aldı