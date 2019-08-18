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Doktorlar ’in ölümüyle ilgili ifade verdi

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2019
Doktorlar Ali Emir’in ölümüyle ilgili ifade verdi
İstanbul'da ünlü bir özel hastane zincirinin Halkalı'daki merkezinde 8 aylık Ali Emir bebeğin ölümüyle ilgili ailenin sorumlu gösterdiği iki doktorun dün ifadesi alındı. Ali Emir Şahin'in ilk kontrollerini gerçekleştirerek ilaç yüklemesi yapan doktor Barış Y. ile yabancı uyruklu doktor Ramima ifade vermek üzere dün Halkalı Karakolu'na gitti. Her iki doktor da Ali Emir'e uyguladıkları tedavi ile hangi ilaçlarını kullandıklarına dair polise ayrıntılı ifade verdi. Katta görevli olan ve doktorlarla birlikte ifadeye çağrılan iki hemşirenin ise ifade vermeye gelmedikleri öğrenildi.
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Doktorlar Ali Emir’in ölümüyle ilgili ifade verdi
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