Doktorlar Ali Emir’in ölümüyle ilgili ifade verdi

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İstanbul'daünlü bir özel hastane zincirinin Halkalı'daki merkezinde 8 aylık Ali Emir bebeğin ölümüyle ilgili ailenin sorumlu gösterdiği iki doktorun dün ifadesi alındı. Ali Emir Şahin'in ilk kontrollerini gerçekleştirerek ilaç yüklemesi yapan doktor Barış Y. ile yabancı uyruklu doktor Ramima ifade vermek üzere dün Halkalı Karakolu'na gitti. Her iki doktor da Ali Emir'e uyguladıkları tedavi ile hangi ilaçlarını kullandıklarına dair polise ayrıntılı ifade verdi. Katta görevli olan ve doktorlarla birlikte ifadeye çağrılan iki hemşirenin ise ifade vermeye gelmedikleri öğrenildi.