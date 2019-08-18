Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kadın işçilerin servis midibüsü şarampole indi: 16 yaralı

Kadın işçilerin servis midibüsü şarampole indi: 16 yaralı

'da, gece mesaisinden çıkan kadın işçilerin taşındığı servis midibüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp şarampole indi. Kazada, 16 işçi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2019 11:01
Kadın işçilerin servis midibüsü şarampole indi: 16 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Karaman-Ereğli yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bisküvi fabrikasında çalışan kadın işçiler, gece mesaisinden çıktıktan sonra servis midibüsüne bindi. Recep Öztürk'ün kullandığı 70 HE 278 plakalı servis midibüsü, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp şarampole indi. Kazada 16 işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadınları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da kanlı gece! Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 2 yaralı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın işçilerin servis midibüsü şarampole indi: 16 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN