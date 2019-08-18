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Komşu çocukları nişanı bozunca ortalık savaş alınına döndü!

'te komşu olan iki aile arasında nişan bozma nedeniyle ortaya çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar konuşurken 4 kişi silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.8.2019 21:24 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 21:25
Komşu çocukları nişanı bozunca ortalık savaş alınına döndü!

Kavga, Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre mahallede evleri karşılıklı olan Çetin ve Akkaya aileleri 3 ay önce çocukları için nişan yaptı. Nişan sonrası iki aile arasında tartışmalar ve anlaşmazlıklar çıkınca bir buçuk ay önce nişan bozuldu. Nişanın bozulmasının ardından da devam eden tartışmalar kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI!

Aile fertleri arasında laf atma üzerine çıkan olay, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga 4 kişi silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaşanan kavgada taraflar birbirlerinin araçlarına da zarar verirken bir aracın camları kaldırım taşları ile kırıldı. Olayın yaşandığı yerde ise Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri olayla geniş ilgili çaplı inceleme başlattı.

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Komşu çocukları nişanı bozunca ortalık savaş alınına döndü!
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