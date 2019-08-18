Leylek bayram tatilinde yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Sedat N.S., suç dünyasına 2017'de girdi. Karşılıksız çek düzenledi ve onlarca kişiyi dolandırdı. Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Hatay, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de çok sayıda dolandırıcılık suçu işledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de çok sayıda suç dosyası bulunduğu iddia edilen Sedat N.S.'nin, Dolandırıcılık, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Evrakta Sahtecilik, Karşılıksız Çek Düzenleme, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve Tüzel Kişilerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülüyor.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri Kurban Bayramı'nda ilçenin giriş ve çıkışlarında GBT uygulaması yaptı. İddialara göre; polisler şüpheli bir aracı çevirdi. Direksiyon koltuğunda Sedat N.S. vardı. Polis kimlik istedi. O ise "Kimliğimi kaybettim. Gazeteye de kayıp ilanı verdim" dedi. Polisler bu defa da ilanı sorunca Sedat N.S. teklemeye başladı. Sedat N.S.'nin hareketlerinden şüphelenen Antalya Polisi arama yaptı. Sedat N.S.'nin üzerinden bir kimlik çıktı ama söz konusu kimliğin Sedat N.S.'nin kendisine ait olmadığı anlaşıldı. İddialara göre; bir başkasının kimlik bilgilerinin yazılı olduğu ve kendi fotoğrafını yapıştırdığı o sahte kimlikle polisten saklanıyordu. Şüphelinin gerçek kimliği kısa sürede tespit edildi.Sedat N.S.'nin, 20 farklı dolandırıcılık dosyasından ötürü mahkemeler tarafından kesilmiş toplam 1 milyon 67 bin lira adli para cezası olduğu ifade edildi. Sedat N.S.'ye mahkemeler tarafından kesilen adli para cezalarının cezai karşılığında alt sınırın 29 yıl, üst sınırın ise 146 yıl olduğu belirtiliyor. Sedat N.S.'nin para cezalarını ödememesi halinde hapis cezalarını çekeceği vurgulandı. Yakalandıktan sonra "Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma" gerekçesiyle de işlem yapılan şüpheli Sedat N.S., Antalya İl Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.