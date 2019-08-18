Sevgilisini öldürüp canına kıydı

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Yalova'nınArmutlu ilçesinde, Emrah Koral (36) adlı kadın, otomobilin arka koltuğunda göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. İnceleme yapan polis ekipleri, olay yerine 300 metre uzaklıktaki ormanlık alanda, Koral'ın bir süredir ilişki yaşadığı sevgilisi Rüstem Turgut'un (47) ağaca asılı cesedini buldu. Emrah Koral'ın bir süre önce eşinden boşandığı, Turgut'un ise evli ve 2 çocuk babası olduğu belirlendi. Polisin, Rüstem Turgut'un, Emrah Koral'ı öldürüp, intihar ettiği üzerinde durduğu öğrenildi.