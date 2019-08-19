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Anne kedinin şefkati görenleri hayran bırakıyor

’da bir esnaf, hamile olan ve doğum yapmak üzereyken bulduğu anne kedi ve yavrularını sahiplendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 12:21
Anne kedinin şefkati görenleri hayran bırakıyor

Merkez Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yeraltı Çarşısı'nda esnaf olan Turgay Tabaru, akşamüzeri iş yerini kapatıp eve giderken bir kedinin pasaj içerisinde doğum yaptığını fark etti. Anne kedinin doğum yaptıktan sonra, kalacak yeri olmadığını gören Tabaru, hemen marangoza giderek güzel bir yuva yaptırdı. Yaptırdığı yuvayı dükkanının önüne koyan Tabaru, 'Pamuk' ismini koyduğu anne kedi ve 5 yavrusunun bütün bakımlarını üstlendi. Kedi maması, süt ve sosisine kadar bütün bakımlarını kendi karşılıyor.

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Anne kedinin şefkati görenleri hayran bırakıyor
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