Aracında bıraktığı 24 bin lira çalındı

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İstanbulMaltepe'de takip ettikleri iş insanının aracından 24 bin lira çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Tuzla'daki bir bankadan para çeken Ahmet Koç Maltepe yönüne doğru hareket etti. Bu sırada üzerinde plaka bulunmayan başka bir araçta bulunan iki hırsız, Koç'u takibe aldı. İş adamını Maltepe'ye kadar takip eden hırsızlar, Koç'un aracını park etmesinin ardından sağ ön camını kırıp araçtaki 24 bin lirayla kaçtı. Aracına döndüğü sırada camın kırıldığını ve paranın yerinde olmadığını gören Koç, durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri, eşkalleri belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.