BİM aktüel 23 Ağustos ürünler indirim listesi dopdolu! Bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler indirimli?

Yeni haftaya ilişkin 23 Ağustos BİM aktüel ürünler indirim kataloğu raflardaki yerini almaya başlıyor. Cuma günlerinin vazgeçilmez indirimleri yine BİM markette yoğun ilgi görmeye başladı. Okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye ürünlerinde dev fırsat indirimi yaşanırken, çeyiz yapacaklar için de beyaz eşyada kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Katalogda yer alan indirimlerde şekilli oyun hamuru, Barbie lisanslı duvar saati, Abaküslü lisanslı yazı tahtası, dev yumurta, 4'lü oyun hamuru dikkat çekiyor. Peki BİM 23 Ağustos aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA (23 AĞUSTOS 2019)

BİM aktüel ürünler indirim listesi her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun talep görüyor. 23 Ağustos Cuma BİM kataloğundaki fırsatlara haberimizin devamından bakabilir, fiyat bilgisine erişebilirsiniz.

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