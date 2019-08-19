Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Evde bakım maaşı yatan iller ve yatmayan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı (parası) yatan iller sorgula

yatan iller ve yatmayan iller hangileri? (parası) yatan iller sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yatan iller güncel liste halinde paylaşılıyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda ‘’ Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?’’ (parası) yatan iller sorgulama nasıl yapılır?’’ sorularının yanıtları araştırılıyor. Yardımdan yararlanabilmek için 3 şartın bulunması gerekiyor: Gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 19.8.2019 08:54 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 08:54
Evde bakım maaşı yatan iller ve yatmayan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı (parası) yatan iller sorgula

Evinde yaşlı, engelli ve ağır hastalara bakan vatandaşlara verilen evde bakım maaşları Ağustos ayında da merak edilenler arasında yer aldı. On binlerce vatandaş bakım ödemelerini sorgulamaya başladı. Bakan Selçuk, "Evde bakım aylığı ödemeleri, 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatmış olacak" diyerek müjdeyi vermişti. Bilindiği üzere evde bakıma muhtaç kişilerin yakınları ekonomik açıdan rahatlıyor ve yakınlarına daha iyi bir ortam bakım sağlıyorlar.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

yatan iller listesi güncel olarak paylaşılıyor. Bakıma muhtaç yakını olanların hem maaşa müracaattan önce hem de maaş bağlandıktan sonra maaş uygulaması hakkında bilgi sahibi olması zorunludur. İşte detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım maaşı yatan iller ve yatmayan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı (parası) yatan iller sorgula
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN