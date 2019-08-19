Evde bakım maaşı yatan iller ve yatmayan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı (parası) yatan iller sorgula

Evinde yaşlı, engelli ve ağır hastalara bakan vatandaşlara verilen evde bakım maaşları Ağustos ayında da merak edilenler arasında yer aldı. On binlerce vatandaş bakım ödemelerini sorgulamaya başladı. Bakan Selçuk, "Evde bakım aylığı ödemeleri, 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatmış olacak" diyerek müjdeyi vermişti. Bilindiği üzere evde bakıma muhtaç kişilerin yakınları ekonomik açıdan rahatlıyor ve yakınlarına daha iyi bir ortam bakım sağlıyorlar.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak paylaşılıyor. Bakıma muhtaç yakını olanların hem maaşa müracaattan önce hem de maaş bağlandıktan sonra maaş uygulaması hakkında bilgi sahibi olması zorunludur. İşte detaylar...